مصر تعلن تشكيل لجنة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة لـ6 أشهر

القاهرة - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية و الهجرة بدر عبد العاطي أن جهود مصر مستمرة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه بمراحله الثلاث، مطالبا كافة أطراف الاتفاق بالالتزام ببنوده.

وأعرب عبد العاطي، في حديث لـ "الأهرام العربي"، عن أمله في أن تسفر الجهود عن تقدم واحتواء التصعيد الراهن بما قد يسفر عنه ذلك من مخاطر عديدة وتقويض للسلام والاستقرار في المنطقة.

و أشار إلي أن مصر ستستمر في الانخراط مع الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بتفاصيل خطة إعمار غزة وسبل التنفيذ وتنتظر أن يسهم مؤتمر إعادة إعمار غزة في الخروج بآليات وتعهدات واضحة بعد تأييد المجتمع الدولي للخطة المصرية العربية الإسلامية.

و كشف عبد العاطي عن أنه تم الاستقرار على أعضاء اللجنة غير الفصائلية المعنية بإدارة قطاع غزة والتي ستستمر لمدة ستة أشهر، موضحا أنه من المهم تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء .

كما أكد أن مصر ترفض محاولات إقامة حكومة سودانية موازية، لأنها تستهدف تقسيم السودان .

وأشار إلى أن الشراكة المصرية الأمريكية تستند إلى مصالح استراتيجية وسياسية متبادلة والعلاقات عابرة للحزبين، و أنه سيتم عقد "منتدى مستقبل مصر الاقتصادي" في القاهرة مع الغرفة التجارية الأمريكية لتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الأمريكية .

و شدد عبد العاطي على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني وملزم لتشغيل السد الأثيوبي ودون الافتئات على حقوق دولتي المصب وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

و قال إنه لدى مصر "موقف راسخ وواضح إزاء تطورات الأوضاع في سوريا الشقيقة، والذي يتمثل في دعم الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفض مصر لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق. كما تؤكد مصر في كافة اتصالاتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية على أهمية تدشين عملية سياسية انتقالية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري دون إقصاء وتضمن حقوق جميع الطوائف في سوريا الشقيقة، وضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالإقليم."

و حول رؤية مصر لمستقبل العلاقات المصرية ـ الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن كلا من مصر والولايات المتحدة " تتمتعان بشراكة استراتيجية قوية ممتدة لأكثر من أربعة عقود، تقوم على تعاون نشط وبنّاء بين المؤسسات في البلدين، وتشمل مختلف المجالات الاقتصادية، والسياسية، والعسكرية، والأمنية، والثقافية.

وأوضح أن هذه الشراكة تستند إلى مصالح استراتيجية وسياسية متبادلة، تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أن العلاقات بين البلدين عابرة للحزبين، وتحظى بتقدير واسع داخل الأوساط الجمهورية والديمقراطية، وذلك انطلاقًا من الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط."