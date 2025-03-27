بكين: على الولايات المتحدة عدم النظر للعلاقات مع الصين بعقلية الحرب الباردة

بكين – (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية قوه جيا كون، أهمية عدم فرض الولايات المتحدة منطقها المهيمن على بلاده أو النظر إلى العلاقات بين البلدين من منظور عقلية الحرب الباردة، وعدم احتواء (بكين) وقمعها تحت ذريعة المنافسة الاستراتيجية.

وقال متحدث الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي وفقا لقناة "سي جي تي إن" الصينية اليوم الخميس، إن التقارير الأمريكية التي تعتبر الصين أكبر تهديد عسكري وسيبراني، غير مسؤولة ومتحيزة، وكل تلك الأقاويل ما هي إلا ذريعة لاحتواء الصين وقمعها"، مشيرا إلى أن تنمية الصين تقوم على منطق واضح وقوة دافعة داخلية قوية تسعى إلى تمكين الشعب الصيني من عيش حياة أفضل وتقديم إسهامات أكبر للعالم.

وحث متحدث الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، على اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات الصينية الأمريكية.