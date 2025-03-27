إعلان

مقتل 27 شخصًا جراء حرائق الغابات في كوريا الجنوبية

12:38 م الخميس 27 مارس 2025

حرائق الغابات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سول - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت جنوب شرق كوريا الجنوبية إلى ما لا يقل عن 27 شخصا، بالإضافة إلى 32 مصابا، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وذكرت يونهاب أن الحرائق، التي تجتاح جنوب شرق البلاد منذ الجمعة الماضية، آتت بالفعل على 36 ألف هيكتار من الغابات، مما يجعلها أكبر حرائق في تاريخ كوريا الجنوبية.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة على جنوب شرق كوريا الجنوبية اليوم، فإنه من غير المرجح أن تكون كافية لإحداث اختلاف بالنسبة لجهود إخماد الحرائق.

وقد تم إجلاء نحو 37 ألف شخص حتى الآن من منازلهم، ونقلهم لأماكن إيواء. كما تعاني بعض المناطق المتضررة من نقص المياه وانقطاع الكهرباء.

وقال مسؤولون إن الرياح الجافة وموجة الجفاف الطويلة تسببتا في وقوع الحرائق.

Tويرى الخبراء أن زيادة وتيرة حرائق الغابات دلالة على التأثيرات المستمرة للتغير المناخي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرائق الغابات كوريا الجنوبية مقتل اشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

خفض دعم المواد البترولية 51.4%.. كيف ترتفع أسعار البنزين خلال 2025؟
رسمياً.. أول دولة تعلن عيد الفطر الإثنين 1 شوال