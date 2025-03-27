الصحة بغزة: 855 شهيدًا منذ 18 مارس و50208 شهداء منذ بدء العدوان
12:23 م الخميس 27 مارس 2025
وكالات
قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، الخميس، إن مستشفيات القطاع استقبلت 25 شهيدا و82 مصابا خلال 24 ساعة.
وأفادت الصحة في غزة، بارتقاء 855 شهيدا و1.869 مصابا منذ 18 مارس الجاري في القطاع، معلنة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 50,208 شهداء و113,910 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.
في سياق منفصل، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن 9 من طواقمه لا يزال مصيرهم مجهولا عقب استهدافهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفح جنوب غزة منذ 5 أيام.
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