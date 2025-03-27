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الهلال الأحمر الفلسطيني: مصير 9 مسعفين في رفح لا يزال مجهولًا

12:22 م الخميس 27 مارس 2025

الهلال الأحمر الفلسطيني

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غزة – (أ ش أ)

أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، عن بالغ قلقها بشأن سلامة عناصرها التسعة المحاصرين من قبل قوات الاحتلال في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، منذ 5 أيام.

وحمّلت الجمعية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن مصيرهم، مُطالبة المجتمع الدولي بالتدخل بشكل فوري وعاجل للسماح بوصول طواقم الإنقاذ إلى منطقة تل السلطان في رفح، لمعرفة مصير الطواقم المفقودة.

كما طالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية العاجلة لطواقمها العاملة في قطاع غزة.

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الهلال الأحمر الفلسطيني مسعفين قوات الاحتلال
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