زيلينسكي: روسيا تستعد لتنفيذ هجوم بري جديد على سومي وخاركيف هذا الربيع

وكالات

قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن روسيا تستعد لتنفيذ هجوم بري جديد على مدينتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين هذا الربيع وتريد إطالة أمد الحرب.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن زيلينسكي، الأربعاء، قوله إنه يحتاج إلى ضمانات مالية من الأوروبيين ويرغب باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتجهيز جيشه.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه في حال لم يزود الأمريكيون الجيش الأوكراني بأنظمة دفاع جوي فسيتعين عليه البحث مع الأوروبيين عن بدائل، مضيفا "ربما لن نستعيد أراضينا قريبا لكن لن نتنازل أبدا عنها لروسيا فهي ملك للأوكرانيين".

وأوضح زيلينسكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإقامة علاقات جيدة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب لا ينجح مع رجل مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بوتين يحاول كسب الوقت ويستعد لهجوم جديد وستدرك الولايات المتحدة أنه لا يريد السلام.