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جيش الاحتلال: استهدفنا قائد كتيبة بقوة الرضوان التابعة لحزب الله الليلة الماضية

11:47 ص الخميس 27 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس، إنه استهدف قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الليلة الماضية بمنطقة صور في جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أشار إلى مهاجمته عددا من عناصر حزب الله كانوا ينقلون الأسلحة في منطقة يحمر جنوبي لبنان.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته ضد حزب الله في لبنان قبل نحو أسبوع، وأعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكاتس وجها الجيش لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف لحزب الله.

وقال المكتب في بيان اليوم السبت، إن الموجة الثانية من الهجمات ردًا على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى، مضيفًا أن "حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها".

وتابع مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، "لن نسمح بأي مساس بمواطنينا وسيادتنا وسنعمل بكل الوسائل لضمان أمن سكان الشمال".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بـ 13 قذيفة، اليوم السبت، عدة بلدات في جنوب لبنان.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله قائد كتيبة في قوة الرضوان
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