موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للزعيم الكوري الشمالي

موسكو – (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" إلى روسيا، والتحضير لزيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى بيونج يانج.

وأضاف رودينكو حسبما ذكر موقع روسيا اليوم أنه يتم إجراء اتصالات حول تبادل الزيارات والتحضيرات بشكل مستمر، لافتا إلى أنه قام بزيارة كوريا الشمالية قبل أسبوعين، وبحث زيارة كيم إلى روسيا.

وقال "نعمل في الوقت الراهن على ترتيب زيارة لافروف إلى بيونج يانج في إطار الحوار الاستراتيجي مع أصدقائنا الكوريين".

وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية بدأ العام الماضي بزيارة وزير خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا، وأضاف: "لدينا خطط كبيرة ونعمل على تنفيذها".