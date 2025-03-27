إعلان

موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للزعيم الكوري الشمالي

11:19 ص الخميس 27 مارس 2025

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو – (أ ش أ)

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، اليوم الخميس، عن زيارة مرتقبة لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون" إلى روسيا، والتحضير لزيارة وزير الخارجية سيرجي لافروف إلى بيونج يانج.

وأضاف رودينكو حسبما ذكر موقع روسيا اليوم أنه يتم إجراء اتصالات حول تبادل الزيارات والتحضيرات بشكل مستمر، لافتا إلى أنه قام بزيارة كوريا الشمالية قبل أسبوعين، وبحث زيارة كيم إلى روسيا.

وقال "نعمل في الوقت الراهن على ترتيب زيارة لافروف إلى بيونج يانج في إطار الحوار الاستراتيجي مع أصدقائنا الكوريين".

وأشار إلى أن الحوار الاستراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالية بدأ العام الماضي بزيارة وزير خارجية كوريا الشمالية إلى روسيا، وأضاف: "لدينا خطط كبيرة ونعمل على تنفيذها".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان