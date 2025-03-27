وزير العدل التركي: بلدية إسطنبول استغلت عوائدها المالية في مصالح شخصية

وكالات

قال وزير العدل التركي يلماز تونش، الخميس، إن التحقيقات أظهرت أن بلدية إسطنبول استغلت عوائدها المالية في مصالح شخصية، مؤكدا أن التحقيقات بشأن الفساد في بلدية إسطنبول تجري بشكل مستقل.

وأوضح تونش، أن التحقيقات في فساد بلدية إسطنبول تشمل تهم الرشوة والابتزاز والتلاعب في المناقصات، مشيرا إلى أن الدفاع عن المتهمين يجب ألا يكون عبر تأجيج الشارع بل في المحاكم.

وكشف تونش، أن البحث ما زال جاريا عن 14 متهما في تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول، بينما 51 متهما ما زالوا رهن الاعتقال في تحقيقات الفساد في بلدية إسطنبول.

وأمرت محكمة إسطنبول بالإفراج عن 7 صحفيين كانوا قد اعتُقلوا خلال تغطيتهم للمظاهرات الأخيرة في المدينة، وفق ما أفادت به قناة "إن دي تي في" التركية.

وبحسب القناة، جاء القرار بعد قبول المحكمة لاستئناف قدمه الصحفيون المعتقلون، ومن بينهم المصور الصحفي ياسين أكجول العامل في وكالة "فرانس برس".

وكان اتحاد الصحفيين الأتراك قد كشف في 25 مارس عن توقيف 11 صحفيًا بتهمة خرق قانون التظاهر.

في سياق متصل، أعلن وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا أن عدد المعتقلين بسبب المشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها تضامنًا مع عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو، قد تجاوز 1400 شخص. كما أكدت تقارير إعلامية محلية أن 172 شخصًا اعتُقلوا يوم الثلاثاء، بينهم 11 صحفيًا.

وفي وقت سابق، دعت وكالة فرانس برس الرئاسة التركية إلى إطلاق سراح مراسلها المحتجز.