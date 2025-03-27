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مقتل 6 ركاب واختطاف آخرين في هجوم مسلح على حافلة في بلوشستان

11:01 ص الخميس 27 مارس 2025

ارشيفية

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(وكالات)

لقي ستة أشخاص مصرعهم إثر اعتداء نفذته مجموعة مسلحة في هجوم دامٍ استهدف حافلة ركاب في إقليم بلوشستان غربي باكستان، وذلك وفق ما أعلنه نائب مفوض الشرطة بالإقليم، جوادر حامد الرحمن.

ووفقًا للمسؤول الأمني، اعترض المسلحون الحافلة أثناء رحلتها إلى كراتشي، وأجبروا الركاب على النزول قبل أن يفتحوا النار عليهم، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الفور، فيما توفي شخص آخر لاحقًا متأثرًا بجراحه.

مصادر محلية أفادت بأن المسلحين اختطفوا ثلاثة ركاب آخرين، بينما أكدت التقارير أن الضحايا ينحدرون من إقليم البنجاب. وشهدت بلوشستان في السابق هجمات مماثلة استهدفت مسافرين من الإقليم نفسه، في إطار تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة.

وأدان الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري ورئيس الوزراء شهباز شريف الهجوم، معربين عن تعازيهما لأسر الضحايا. كما وجه شريف الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الجريمة، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عنها، مشددًا على أن هذه الهجمات تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في بلوشستان.

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