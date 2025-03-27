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القوات الأمريكية تشن 17 غارة جديدة على مناطق مختلفة في اليمن

08:03 ص الخميس 27 مارس 2025

غارة أمريكية على اليمن

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وكالات

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الخميس، إن القوات الأمريكية شنت أكثر من 17 غارة جديدة على مناطق مختلفة من اليمن، وتحديدا في محافظة صعدة شمالي البلاد، فيما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة ضرب الحوثيين لوقت طويل.


وأوضحت وسائل الإعلام، أن أحدث غارة أمريكية استهدفت منطقة السهلين بمديرية آل سالم بمحافظة صعدة.

وأشارت إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين إثر 4 غارات أمريكية استهدفت مقطعا للأحجار في مديرية خولان في محافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية يمنية، إن 15 غارة استهدفت مواقع ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية للحوثيين في صنعاء وضواحيها.

وأشارت إلى وقوع 5 غارات على مواقع في مديرية بني حُشَيش و8 غارات على مواقع منطقة جربان بمديرية سنحان وغارتين على قاعدة الديلمي الجوية.

من ناحية آخرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمة نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية: "سنواصل ضرب الحوثيين لفترة طويلة".

وأضاف: أن الحوثيين أشخاص سيئون وقتلوا كثيرا من الناس وتم ضربهم بقوة ويريدون منا أن نتوقف عن ذلك.

وأكد ترامب نجاح الضربات الأمريكية، التي استهدفت مواقع الجماعة في اليمن.

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