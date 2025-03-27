إعلان

استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة

06:39 ص الخميس 27 مارس 2025

غارات إسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

استشهِد فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين، بينما أُصيب آخرون، في سلسلة غارات جوية وعمليات قصف شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد "إسماعيل سامر عثمان شرفة"، ١٨ عاما، برصاص الاحتلال قرب بلدتي حوارة وبيتا جنوب نابلس فجر اليوم، وما زال الاحتلال يحتجز جثمانه.

ومنع جيش الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مكان إصابة الشاب ليعلن لاحقا عن استشهاده واحتجاز جثمانه، بحسب الغد.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة من الجيش أطلقت النار باتجاه شبان حاولوا إلقاء الحجارة قرب الطريق الاستيطاني جنوبي نابلس.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم حيث تعمدت آلية عسكرية إسرائيلية الاصطدام بالواجهة الأمامية لمحل صرافة وخلع أبوابه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غارات إسرائيلية على غزة غارات إسرائيلية غارات جوية محيط الميناء الأبيض فلسطين غزة رهائن غزة أخبار غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماكرون: قوة أوروبية قد يتم نشرها في أوكرانيا بالتزامن مع اتفاق سلام محتمل

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان