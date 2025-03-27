استشهاد 10 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة



وكالات

استشهِد فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين، بينما أُصيب آخرون، في سلسلة غارات جوية وعمليات قصف شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد "إسماعيل سامر عثمان شرفة"، ١٨ عاما، برصاص الاحتلال قرب بلدتي حوارة وبيتا جنوب نابلس فجر اليوم، وما زال الاحتلال يحتجز جثمانه.

ومنع جيش الاحتلال طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى مكان إصابة الشاب ليعلن لاحقا عن استشهاده واحتجاز جثمانه، بحسب الغد.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن قوة من الجيش أطلقت النار باتجاه شبان حاولوا إلقاء الحجارة قرب الطريق الاستيطاني جنوبي نابلس.

واقتحم جيش الاحتلال بلدة عتيل شمال مدينة طولكرم حيث تعمدت آلية عسكرية إسرائيلية الاصطدام بالواجهة الأمامية لمحل صرافة وخلع أبوابه.