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توقيف مفتي سوريا السابق خلال محاولته الفرار لخارج البلاد

06:34 ص الخميس 27 مارس 2025
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وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الخميس، توقيف مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون بعد صدور مذكرة توقيف من النائب العام في وزارة العدل السورية.

ونشرت وسائل الإعلام صورة لمذكرة بحث وقبض على حسون بعد تقديم شكوى ضده، وفقا لروسيا اليوم.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي السورية صورة للمفتي السابق، وقالت إنه تم اعتقال حسون في مطار دمشق الدولي قُبيل سفره وفراره إلى خارج البلاد.

وعقب إسقاط نظام الأسد تداول ناشطون صورا يظهر فيها حسون في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، ما أثار تكهنات حول فراره إلا أن ذلك لم يكن صحيحا حيث أكدت مصادر أن الصور ملتقطة عام 2007.

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