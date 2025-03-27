مندوب روسي: البيروقراطية الأوروبية لن تستطيع الانتصار على موسكو



وكالات

قال المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن البيروقراطية الأوروبية "تخطىء في تقييم نفسها" وأنها "لن تستطيع الانتصار على روسيا".

وكتب أوليانوف في منشور على "تليجرام": "البيروقراطية الأوروبية، وعلى سبيل المثال السيدة كالاس، تخطأ في تقييم نفسها، وهم يسعون إلى الانتصار على روسيا".

وأضاف أنهم "لن يحققوا هذا الهدف"، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وجاء ذلك تعليقا على التصريحات الأخيرة للمفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، التي تحدثت بعد توليها لمنصبها عن رغبة الاتحاد الأوروبي في "انتصار أوكرانيا" على روسيا.

وحثت كالاس الدول الأوروبية على إيجاد 1.5 مليون قذيفة مدفعية لتسليمها لأوكرانيا في إطار الدعم العسكري الأوروبي.