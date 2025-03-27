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استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي شمال غزة

02:56 ص الخميس 27 مارس 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استشهاد 6 أشخاص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي لمنزل بمنطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

في سياق آخر، استشهد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس، صباح اليوم الخميس، وذلك إثر غارة إسرائيلية على مخيم جباليا.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "استشهاد الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال غزة".

ولم يصدر تعليق من جانب حركة "حماس" حتى اللحظة على مقتل القانوع.

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