التشيك تُغلق حدودها مع سلوفاكيا بسبب تفشي الحمى القلاعية



وكالات

قررت جمهورية التشيك إغلاق بعض المعابر الحدودية مع سلوفاكيا، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية الذي ينتشر بين الماشية.

وقالت وزارة الداخلية، إنه "سيتم فرض قيود على الحدود مع سلوفاكيا اعتبارا من منتصف ليل الخميس 27 مارس"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت أنه "سيتم نقل البضائع على الحدود التشيكية السلوفاكية عبر أربع نقاط تفتيش مع الاستخدام الإلزامي للمطهرات".

وأشارت إلى أن "الجانب التشيكي حظر أيضا بشكل مؤقت استيراد الماشية من سلوفاكيا".

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة السلوفاكية حالة الطوارئ بسبب تفشي مرض الحمى القلاعية، وبموجب مرسوم حكومي، تم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في 25 مارس، وقد وافق مجلس وزراء سلوفاكيا على القرار.

وفي أول تفش من نوعه تشهده البلاد منذ 50 عاما، اكتشفت أحدث حالة في مزرعة في منطقة دونايسكا ستريدا غرب البلاد بالقرب من مناطق متضررة في وقت سابق.

وتقوم الحكومة ووزارة الزراعة في عموم البلاد باتخاذ الاجراءات اللازمة وعدد من التدابير والقيود.

وكانت سلوفاكيا قد نفذت بالفعل إجراءات طارئة يوم الجمعة الماضي، بعد تأكيد الإصابة بالمرض في ثلاث مزارع للماشية في قرى ميدفيدوف وناراد وباكا بجنوب البلاد.

ومرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى والحمى يصيب الماشية.