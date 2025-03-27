استشهاد شخص جراء غارة إسرائيلية على سيارة في لبنان



وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد شخص واحد في حصيلة أولية جراء غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة معروب بقضاء صور جنوب لبنان.

وتبع الاستهداف تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض فوق مكان الموقع المستهدف، بحسب روسيا اليوم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه 3 صواريخ، يوم السبت الماضي، قال إنها أطلقت من لبنان تجاه مستوطنة المطلة، من دون أن تعلن "أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن العملية.

وردا على ذلك شنت مقاتلات الجيش الإسرائيلي ظهر السبت سلسلة غارات جوية استهدفت عشرات القرى والبلدات جنوب لبنان.

وتعليقا على الاستهدافات الإسرائيلية، أكد مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" اللبناني الدكتور حسين النمر، أن إطلاق الصواريخ المشبوهة أعطى إسرائيل ذريعة للاعتداء على لبنان، وإن كانت تل أبيب لا تحتاج إلى ذرائع.