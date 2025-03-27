فتح: حماس تواصل المكابرة.. وخروجها من المشهد السياسي ضرورة لبقاء الفلسطينيين

وكالات

قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسم الحركة، جمال نزال، إن "حماس كفكرة انتهت وفشلت".

وأضاف المتحدث باسم الحركة، أن الاحتجاجات في غزة موجهة ضد حماس وإسرائيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف: "حماس وإسرائيل قمعا وقتلا الشعب الفلسطيني في غزة على مدار السنوات الماضية.. والاحتجاجات ضد حماس لن تتوقف وليس لدى أهل غزة ما يخسرونه".

وأوضح: "شعب غزة يتحدث إلى العالم مباشرة، ليس لفتح أي دور أو فضل في هذا ومن حق سكان غزة الحياة".

وأبرز نزال أن "القمة العربية في القاهرة وفرت لحماس سلما للنزول من على الشجرة لكن حماس تواصل المكابرة".

وتابع: "حماس كفكرة انتهت وفشلت، حتى وإن استمرت كواقع لبعض الوقت، لكن المدى الزمني التي تحتاجه الفكرة لإثبات نجاحها أو فشلها، انتهى".

واختتم: "خروج حماس من المشهد السياسي مصلحة أمن قومي عربي وضرورة لبقاء الشعب الفلسطيني".

واندلعت احتجاجات في أنحاء قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، فيما طالب عدد كبير من الفلسطينيين بإنهاء الحرب مع إسرائيل وأعربوا عن غضبهم تجاه قيادة حركة حماس.

واندلعت مظاهرات في عدة مناطق مساء الأربعاء، من بينها بيت لاهيا ومدينة غزة وخان يونس.

وأدان العديد من المحتجين حماس، في حدث نادر في القطاع.

ووسط الهتافات المطالبة بالحرية والسلام، رفع المتظاهرون الثلاثاء شعارات تدين استمرار القتال وتطالب برحيل القيادات التي لم تحقق سوى المزيد من الدمار.