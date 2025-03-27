إعلان

استشهاد الناطق باسم حماس إثر غارة إسرائيلية على مخيم جباليا

01:53 ص الخميس 27 مارس 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

استشهد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك إثر غارة إسرائيلية على مخيم جباليا، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "استشهاد الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال غزة".

ولم يصدر تعليق من جانب حركة "حماس" حتى اللحظة على مقتل القانوع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس زة تنتفض ضد حركة حماس روج حماس من غزة ستشهاد الناطق باسم حماس بد اللطيف القانوع ستشهاد عبد اللطيف القانوع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان