استشهاد الناطق باسم حماس إثر غارة إسرائيلية على مخيم جباليا

وكالات

استشهد عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وذلك إثر غارة إسرائيلية على مخيم جباليا، وفقا لما ذكرته الغد الإخبارية في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام: "استشهاد الناطق باسم حركة حماس عبداللطيف القانوع جراء قصف الاحتلال خيمته في جباليا البلد شمال غزة".

ولم يصدر تعليق من جانب حركة "حماس" حتى اللحظة على مقتل القانوع.