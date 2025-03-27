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بقنابل الغاز.. قوات الاحتلال تستهدف مصلين في مسجد بيت أمر بالضفة

01:27 ص الخميس 27 مارس 2025

قوات الاحتلال تستهدف مصلين في مسجد بيت أمر بالضفة

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وكالات

قالت مصادر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيت أمر قرب الخليل وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز.

وأشارت المصادر في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن قوات الاحتلال تستهدف المصلين في مسجد بيت أمر قرب الخليل بإطلاق قنابل الغاز داخله.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في بلدة بيت أمر قرب الخليل في الضفة الغربية.

وفي غزة، أفادت تقارير بقوع إصابات بقصف إسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع.

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