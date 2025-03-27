الأمم المتحدة: توقيف ريك مشار يضع جنوب السودان على شفا نزاع

وكالات

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" نقلا عن الأمم المتحدة، إن توقيف ريك مشار نائب الرئيس يضع جنوب السودان على شفا نزاع.

كانت الوكالة الفرنسية للأنباء، أعلنت القبض على ريك مشار النائب الأول للرئيس في جنوب السودان.

وقال الحزب الذي ينتمي إليه مشار، إنه حاول تحديد مكانه بعدما اقتحم وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني مقر إقامته وتسليمه مذكرة اعتقال.

وأكد حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن ما حدث انتهاك لاتفاقية السلام التي أنهت الحرب الأهلية بين القوات الموالية لمشار مع القوات التابعة للرئيس سلفا كير.

وأوضح الحزب في بيانه، أن تم تجريد حراس مشار الشخصيين من أسلحتهم، كما تم تسليمه مذكرة اعتقال في إطار تهم "غير واضحة"، مؤكدة أنه تتم محاولة نقله.

وكان المتحدث العسكري باسم لام بول جابرييل قال، الاثنين الماضي، إن جيش جنوب السودان هاجم قوات الحزب في معسكر قرب العاصمة جوبا.