أمريكا.. محكمة الاستئناف ترفض تعليق أمر يمنع إدارة ترامب من ترحيل المهاجرين

واشنطن - (أ ب)

قررت محكمة استئناف، الأربعاء، رفض تعليق الأمر الذي يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترحيل مهاجرين فنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون الحرب الذي يعود إلى القرن الثامن عشر.

وأيدت هيئة منقسمة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أمرا صدر في 15 مارس، يقضي بمنع عمليات الترحيل مؤقتا بموجب قانون الأعداء الأجانب لعام 1798.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد فعلت، لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، هذا القانون وقامت بترحيل مئات الأشخاص بموجب إعلان رئاسي وصف عصابة "ترين دي أراكوا" بأنها قوة غازية، (يُذكر أن عصابة ترين دي أراكوا هي واحدة من أخطر وأكبر العصابات الإجرامية في أمريكا اللاتينية، نشأت في فنزويلا في ولاية أراكوا).