تعليقًا على الرسوم الجمركية الأمريكية.. الاتحاد الأوروبي: ضارة للشركات وأسوأ للمستهلكين

وكالات

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على تقييم الإعلان الأمريكي بشأن الرسوم وغيره من الإجراءات المنتظرة خلال أيام.

وأكدت فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل السعي لحلول عبر التفاوض بالتوازي مع حماية مصالحه الاقتصادية، مضيفة "نأسف بشدة لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم على صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي".

وشددت فون دير لاين، على أن الرسوم الجمركية ضرائب ضارة للشركات وهي أسوأ للمستهلكين بالولايات المتحدة وأوروبا.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية على واردات السيارات وبعض قطع الغيار.

وأشارت ليفيت، إلى أن العجز التجاري للولايات المتحدة في قطع غيار السيارات بلغ أكثر من 93 مليار دولار العام الماضي.

وأكدت ليفيت، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب هدفه إنهاء ممارسات التجارة غير العادلة وحماية الأمن القومي.

وأوضح ترامب، أن الشركات التي لا تبني مصانعها في الولايات المتحدة سيتعين عليها دفع رسوم جمركية، مؤكدا أنه لو لم يفرض رسوما جمركية على الصلب في ولايته الأولى لأفلس هذا القطاع في الولايات المتحدة لكنه الآن يزدهر.

وذكر ترامب، الأربعاء، أن يوم الثاني من أبريل المقبل سيكون يوم التحرير الحقيقي للولايات المتحدة.

ولفت ترامب، إلى أنه سيوقع أمرا تنفيذيا اليوم سيؤدي إلى نهضة في صناعة السيارات، كما سيفرض رسوما على الصناعات الدوائية والأدوية والأخشاب.

وأوضح ترامب، أن الشركات تعود إلى الولايات المتحدة حتى لا تضطر إلى دفع رسوم جمركية، مؤكدا أن عودة الشركات ستواصل تحفيز النمو على نحو لم تشهده البلاد من قبل.

ونوّه الرئيس الأمريكي، إلى أن عائدات الرسوم الجمركية ستستخدم لخفض الدين الفيدرالي، موضحا أن "الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 2 إبريل ستشمل جميع البلدان وسنبدأ جني العائدات في اليوم التالي".