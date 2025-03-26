الصومال.. غارات أمريكية تستهدف تنظيم داعش في ولاية بونتلاند

مقديشو - (د ب أ)

قصف الجيش الأمريكي مواقع تنظيم الدولة المتطرف "داعش" في الصومال، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين، بحسب تقديراته الأولية.

وأفادت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) في بيان، الأربعاء، بعدم وقوع أي إصابات بين المدنيين، ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وقالت قيادة أفريكوم إن الغارات الجوية نُفذت الثلاثاء قرب جبال جوليس في شمالي الصومال، حيث تشن قوات ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي هجوما واسعا ضد أوكار تنظيم الدولة.

وأعلنت إدارة بونتلاند، في بيان صحفي أوردته وكالة الانباء الصومالية (صونا) الأربعاء، أن الغارات التي شُنت الليلة الماضية، استهدفت مواقع محددة كانت تشهد تجمعات لعناصر داعش، مؤكدة أن الضربة حققت أهدافها العسكرية.

وأوضحت قوات الأمن في بونتلاند أن القصف ألحق خسائر بالإرهابيين، إلا أن حجم الأضرار لم يتم تأكيده بشكل نهائي حتى الآن.

ويقدر عدد مقاتلي تنظيم الدولة في الصومال بحوالي 700 إلى 1500 مقاتل في جبال بونتلاند، وهم أقل بكثير من مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسيطر على أجزاء كبيرة من جنوب ووسط الصومال.

وتطالب حكومة بونتلاند بالحصول على مزيد من الدعم الأجنبي في قتالها ضد تنظيم داعش.

ومنذ بداية العام، نفذت الولايات المتحدة عددا من الغارات الجوية في الصومال يقارب ما نفذته طوال عام 2024.

وأشارت قيادة أفريكوم إلى أن الجيش الأمريكي شارك في 9 هجمات على الأقل منذ فبراير، منها 5 هجمات ضد تنظيم الدولة و4 ضد ميليشيا حركة الشباب، التي تُعد أكبر حجما بكثير.