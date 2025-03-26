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زيلينسكي: بوتين يحاول كسب الوقت ويستعد لهجوم جديد

11:03 م الأربعاء 26 مارس 2025

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

قالت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية نقلا عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إنه يحتاج إلى ضمانات مالية من الأوروبيين ويرغب باستخدام الأصول الروسية المجمدة لتجهيز جيشه.

وأشار زيلينسكي، إلى أنه في حال لم يزود الأمريكيون الجيش الأوكراني بأنظمة دفاع جوي فسيتعين عليه البحث مع الأوروبيين عن بدائل، مضيفا "ربما لن نستعيد أراضينا قريبا لكن لن نتنازل أبدا عنها لروسيا فهي ملك للأوكرانيين".

وأوضح زيلينسكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لإقامة علاقات جيدة مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا الأسلوب لا ينجح مع رجل مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن بوتين يحاول كسب الوقت ويستعد لهجوم جديد وستدرك الولايات المتحدة أنه لا يريد السلام.

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فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني بوتين يستعد لهجوم جديد الجيش الأوكراني
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