مسؤول أممي: إسرائيل عمدت إلى تدمير 68% من محطات وآبار المياه بغزة

وكالات

قال المقرر الأممي المعني بمياه الشرب الآمنة بيدرو أروخو، الأربعاء، إن قطع المياه عن قطاع غزة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار أروخو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن المياه الملوثة أدت إلى تفشي الأمراض التي تفتك بأهالي غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التعطيش كسلاح ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح أروخو، أن 68% من محطات وآبار المياه في غزة تعرضت للتدمير المتعمد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن ما يجري في غزة مؤسف للغاية وعلى الحكومة الإسرائيلية وقف استهداف المدنيين.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، قولها إن تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن الوقود والطعام والماء في غزة قد تنفد خلال أقل من 60 يوما.