إعلان

مسؤول أممي: إسرائيل عمدت إلى تدمير 68% من محطات وآبار المياه بغزة

10:48 م الأربعاء 26 مارس 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال المقرر الأممي المعني بمياه الشرب الآمنة بيدرو أروخو، الأربعاء، إن قطع المياه عن قطاع غزة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار أروخو في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن المياه الملوثة أدت إلى تفشي الأمراض التي تفتك بأهالي غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم التعطيش كسلاح ضد الفلسطينيين في القطاع.

وأوضح أروخو، أن 68% من محطات وآبار المياه في غزة تعرضت للتدمير المتعمد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أن ما يجري في غزة مؤسف للغاية وعلى الحكومة الإسرائيلية وقف استهداف المدنيين.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصادر، قولها إن تقديرات أمنية إسرائيلية تفيد بأن الوقود والطعام والماء في غزة قد تنفد خلال أقل من 60 يوما.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيدرو أروخو مياه الشرب قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي الحكومة الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
بعد "حساباتنا لا تخطئ".. الإفتاء ترد: لا تحديد قبل الرؤية.. وفتوى: الفلك لا يثبت
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية