بعد تحريرهما من الدعم السريع.. البرهان يزور القصر الرئاسي ومطار الخرطوم

الخرطوم - (د ب أ)

زار رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان القصر الجمهوري ومطار الخرطوم الدولي اليوم الأربعاء، بعد تحريرهما من قوات الدعم السريع، بحسب تقارير إعلامية رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن البرهان وصل "مطار الخرطوم الدولي اليوم، على متن الطائرة الرئاسية في زيارة تفقدية عقب دحر المليشيا المتمردة من مدينة الخرطوم، ويسجد شاكراً لله ويعلن الخرطوم حرة"، كما "تفقد القصر الجمهوري بعد تحريره من مليشيا آل دقلو الإرهابية وعدد من المواقع بالخرطوم".

ومن جانبه، قال وزير الثقافة والإعلام السوداني الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد علي الإعيسر في تدوينة بالفيسبوك "لن أطيل الحديث اليوم، فهذه لحظة مفصلية وحاسمة في تاريخ السودان وشعبه الجبار، لحظة يجب أن تكتب بمداد من ذهب في صفحات البطولات، فهي تحمل كل دلالات القوة والإرادة والعزة والنصر".

وأضاف قائلا: "‏انتهى زمن الوعود والكلام، وحانت ساعة الحقيقة والنصر.. لقد حان وقت جني الثمار، بعد أن تبخرت أحلام الميليشيات والمرتزقة والعملاء والدول المتواطئة".

وقال "‏الخرطوم حرة، كما يجب أن تكون، عاصمة تاريخية لوطن عزيز، وشعب عريق، وتاريخ مجيد.. ‏عاش نضال الشعب السوداني"، وفقا لسونا.