بعد قصف كويا السورية.. مصر تحذّر إسرائيل من "المخاطر الوخيمة"

أسماء البتاكوشي:

أدانت مصر التوغل الإسرائيلي في سوريا وقصف بلدة كويا.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية وقصف بلدة كويا، بما يعد استمرارًا لنهج إسرائيل في تعزيز مواقعها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي التي احتلتها داخل العمق السوري".

وأكد البيان رفض مصر "جملة وتفصيلًا استغلال إسرائيل للتطورات الداخلية بسوريا الشقيقة للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية، وتقويض الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية الشقيقة".

وأوضح البيان أن مصر تعتبر "الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وتحذر من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسؤولة، وتطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليًا بالاضطلاع بمسؤوليتهم في التصدي لهذا التصعيد الخطير في سوريا".

وشددت مصر "على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها".