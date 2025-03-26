وزير الخزانة الأمريكي: سنزيد العقوبات على روسيا إذا كان ذلك يمنحنا امتيازا بالمفاوضات

وكالات

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب لن يتردد في زيادة العقوبات على روسيا إذا كان ذلك يمنحه امتيازا في المفاوضات.

وأوضح بيسنت، أنه يعود للقيادة الروسية ما إذا كانت الولايات المتحدة ستزيد من العقوبات أو تخفضها، لافتا إلى أنه ستكون هناك محادثات مطولة بشأن الطريقة المثلى لإعادة روسيا إلى النظام الدولي.

وأشار بيسنت، إلى أنه يمكن أن تحصل الولايات المتحدة على توقيع أوكرانيا على اتفاق المعادن خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا أن من المبكر الحديث عن بنود اتفاق مع روسيا قبل التوصل للاتفاق الفعلي.