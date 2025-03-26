ماكرون: القوات الأوروبية ستتواجد بمناطق آمنة داخل أوكرانيا لتدريب للجيش

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن الأمم المتحدة يمكن أن تتولى مسؤولية نشر قوات حفظ سلام في أوكرانيا، مؤكدا أنه لن يتم نشر قوات أوربية على خطوط المواجهة في أوكرانيا.

وشدد ماكرون على ضرورة تعزيز طاقات الجيش الأوكراني لدعم دور قوات حفظ السلام، موضحا أن القوات الأوروبية ستتواجد في مناطق آمنة داخل أوكرانيا وستقدم الدعم اللوجستي والتدريب للجيش الأوكراني.

وأشار ماكرون، إلى أن روسيا هي من تهدد الملاحة في البحر الأسود، مضيفا "حددنا بعض المسارات الآمنة للملاحة في البحر الأسود وتركيا ستقوم بدور في ذلك".

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه ملتزم بمبدأ فرض السلام بالقوة الذي أكد عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن رفع العقوبات على روسيا مرتبط بالتوصل لسلام عادل في أوكرانيا والتزامها بالقانون الدولي.