زيلينسكي: روسيا ليست جاهزة لإنهاء الحرب ويجب ممارسة الضغوط عليها

وكالات

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره فرنسا على تزويد بلاده بطائرات ميراج والتي تعتبر عنصرا أساسيا في حماية الأجواء الأوكرانية.

وأشار زيلينسكي، إلى أن روسيا ترفض وقف إطلاق النار غير المشروط ما يؤكد عدم جهوزيتها لإنهاء الحرب، مضيفا "روسيا ليست جاهزة لإنهاء الحرب ويجب ممارسة الضغوط عليها".

وأكد زيلينسكي، أنه يجب استمرار العقوبات ضد روسيا ما استمرت في احتلال أراضي أوكرانيا ورفضت وقف الحرب، مطالبا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن على أوروبا تعزيز قدراتها الدفاعية ويجب أن تكون الدبلوماسية مبنية على القوة، مشيرا إلى أنه حان الوقت للاتفاق على الضمانات الأمنية لإنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، إنه يتوقع من الولايات المتحدة الضغط على روسيا وضمان وقف إطلاق نار غير مشروط، مؤكدا أن لا أحد يريد إطالة أمد الحرب وقوات حفظ السلام مهمة للمراقبة.

وأضاف زيلينسكي: "من المبكر الحديث عن الآليات المتعلقة بقوات حفظ السلام برا وبحرا وجوا"، لافتا إلى أن المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين أجروا نقاشات بناءة في السعودية واستمرار المساعدات أمر مهم.