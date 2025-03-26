ماكرون: فرنسا ستقدم دعمًا عسكريًا لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إن الرؤية الأمريكية لحل الأزمة الأوكرانية الروسية تعتمد على وقف إطلاق النار ووقف استهداف البنى التحتية وصولا لسلام شامل.

وأشار ماكرون، إلى أن فرنسا ستقدم دعما عسكريا لأوكرانيا بقيمة ملياري يورو، موضحا أن المناقشات ستتضمن دعم أوكرانيا لمواجهة روسيا وأن تكون القوات الضامنة قادرة على ردع أي اعتداء روسي.

وأكد ماكرون، أن روسيا لا يمكنها أن تملي على الأوروبيين كيفية دعمهم لأوكرانيا، مضيفا "على روسيا أن تقبل بوقف إطلاق النار لثلاثين يوما في أوكرانيا من دون شروط مسبقة".

وأوضح الرئيس الفرنسي، أنه يعمل على حشد الشركاء غدا الخميس لزيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.