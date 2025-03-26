وزير الدفاع الأمريكي: إدارة بايدن تركت الهجمات توجه ضد قواتنا وسفننا بدون عواقب

وكالات

أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، الأربعاء، أنه لم يكشف عن أي وحدات أو مواقع أو طرق أو مسارات طيران أو مصادر أو أساليب عبر تطبيق سيجنال.

وأوضح هيجسيث، أن "لم نشارك أي خطط للحرب وذي أتلانتك (مجلة) غيرت تعبير خطط الحرب إلى خطط الهجوم"، مؤكدا أن "وظيفتي تقديم تحديثات عامة لفريق الإدارة وإخبار الجميع وهذا ما قمت به".

وأشار هيجسيث، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلف باستعادة الردع وإعادة بناء الجيش، مضيفا "رأينا استعادة الردع في ضرباتنا للحوثيين الذين يحاولون استهداف حرية الملاحة".

وقال هيجسيث، إن الحملة الأمريكية ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن كانت فعالة للغاية، متهما إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن "تركت الهجمات توجه ضد قواتنا وسفننا بدون عواقب".