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جيش الاحتلال يبدأ تدريبات عسكرية بالمنطقة الشمالية قرب الحدود اللبنانية

09:01 م الأربعاء 26 مارس 2025

آليات عسكرية إسرائيلية قرب الحدود اللبنانية أرش

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وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بدء تمرين واسع النطاق في قيادة المنطقة الشمالية بمشاركة سلاحي الجو والبحرية والشرطة والإطفاء.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن التمرين يحاكي سيناريوهات معقدة ومتنوعة دفاعيا وهجوميا ويجسد تعزيز حماية البلدات الحدودية.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن المناورات ستجري في القطاع الغربي من الحدود مع لبنان، وعلى طول الجبهة ومنطقة الشاطئ.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أكثر من 420 هدفا حتى الآن في قطاع غزة منذ استئناف الهجمات.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الجيش يسيطر على 50% من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

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