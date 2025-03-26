الجيش السوداني يواصل إلحاق الخسائر بالدعم السريع في الفاشر

الخرطوم - (د ب أ)

واصلت القوات المسلحة السودانية بالفرقة السادسة مشاة بالفاشر إلحاق المزيد من الخسائر بصفوف قوات الدعم السريع وتمكنت من تدمير 3 مركبات عسكرية وشاحنتي نقل كانتا تحملان أسلحة وذخائر ودعماً لوجستياً، وأسفرت العملية عن مقتل 20 عنصرا من عناصر الدعم السريع، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية سودانية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" أن القوات المسلحة السودانية تمكنت بالتنسيق مع القوة المشتركة والشرطة والمخابرات وقوات العمل الخاص من تدمير مسيرة قتالية تتبع للمليشيا كانت تحمل دانتي هاون عيار 120 ملم قبل أن تصل إلى أهدافها في دفاعات وارتكازات القوات المسلحة.

وقالت الفرقة السادسة مشاة عبر إيجازها الصحفي اليوم إن اشتباكات عنيفة وقعت داخل صفوف المليشيات نتيجة لخلافات عرقية حادة، خاصة بعد أن تم اختيار قائد جديد لقيادة الهجوم المرتقب على الفاشر، مشيرة إلى أن الاشتباكات قد أوقعت العديد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا.

وعلى صعيد آخر، قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد الركن نبيل عبد الله علي "بحمد الله وتوفيقه تمكنت قواتنا من إحكام سيطرتها على الجهة الغربية من كبري المنشية- بالعاصمة الخرطوم- كما تم تطهير منطقة الباقير".