إيطاليا: لا توجد خطط لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

روما (د ب أ)

قالت الحكومة الإيطالية إنها لا تعتزم إرسال قوات للمشاركة في بعثة حفظ سلام محتملة للأمم المتحدة في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع لحكومة الائتلاف اليميني التي تقودها رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان: "لا توجد خطط للمشاركة الوطنية في أي قوة عسكرية محتملة على الأرض"، مؤكدًا الموقف الموحد داخل الائتلاف.

وعقدت ميلوني هذه المحادثات قبل قمة الدول الداعمة لأوكرانيا في باريس يوم الخميس، حيث دعت إلى "ضمانات أمنية قوية وفعالة" لكييف، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.

وفي وقت لاحق، طرح وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني فكرة آلية جديدة للناتو - ربما "المادة 5ب"- لحماية الأمن الأوروبي وحماية أوكرانيا.

وتنص المادة 5 من معاهدة الناتو على مبدأ الدفاع الجماعي للتحالف، بحيث يعتبر الهجوم على عضو واحد هجومًا على الجميع.

كما حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني ووزير الدفاع جويدو كروسيتو. ولم يدل سالفيني، الذي اتخذ في وقت سابق موقفًا أكثر مرونة تجاه روسيا مقارنة بشركائه في الائتلاف، بأي تعليقات علنية.

ومنذ توليها السلطة منذ عامين ونصف، دعمت ميلوني باستمرار دعم أوروبا لأوكرانيا، على الرغم من أن روما أرسلت إشارات متباينة في الأسابيع الأخيرة بشأن علاقاتها مع الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، رفض تاجاني الانتقادات الأمريكية الأخيرة للدول الأوروبية باعتبارها مستفيدة من سخاء الآخرين، مؤكدًا أن إيطاليا تقوم بدورها.

وقال: "لن أقبل بهذه الكلمة بسهولة"، مشيرًا إلى أن القوات البحرية الإيطالية تحمي السفن التجارية في البحر الأحمر وأسقطت عدة طائرات مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية.