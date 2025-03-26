بسبب تصريحاته عن غزة.. منع وزير الدفاع الإسرائيلي السابق من دخول قواعد جيش الاحتلال

وكالات



نقلت القناة الـ12 عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن وزير الدفاع السابق موشيه يعالون مُنع من دخول قواعد الجيش بسبب تصريحات سابقة بشأن قطاع غزة.



وقال كاتس، إن "يعالون مُنع من دخول القواعد بسبب قوله إن الجيش الإسرائيلي ينفّذ تطهيرًا عرقيا في قطاع غزة"، مضيفًا "القرار يشمل منع يعالون من إلقاء محاضرات للجنود في قاعدة الجيش بجليلوت".



وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى أن قرار منع يعالون جاء استجابة لطلب من والد جندي قُتل في قطاع غزة.



وفي يناير الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه يعالون، إن الجيش الإسرائيلي يقوم بتدمير منازل الفلسطينيين بحجة القضاء على المقاومة، مشيرًا إلى أن دعوة وزير المالية بتسئيل سموتريتش إلى خفض عدد سكان غزة تعتبر "جريمة حرب".



واتهم يعلون إسرائيل بتنفيذ "تطهير عرقي" في شمال قطاع غزة، مضيفًا أن جيش الاحتلال "لم يعد الأكثر أخلاقية في العالم".



