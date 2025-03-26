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البيت الأبيض: الصحفي الذي نشر المعلومات بشأن خطة الهجوم على الحوثيين يكره ترامب

07:53 م الأربعاء 26 مارس 2025

البيت الأبيض

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وكالات


قال البيت الأبيض، إن الصحفي جيفري جولدنبرج يكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو مسجل كديمقراطي في الانتخابات ونشر أكاذيب بشأن حرب العراق، مضيفًا: "لم تنشر أي معلومات سرية أو خطط للحرب في محادثة سيجنال".


وأضاف، "مستشار الأمن القومي مايك والتز يتحمل المسؤولية عن المحادثة الجماعية بشأن الهجوم على الحوثيين"، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة في اليمن أدت إلى مقتل عدد من القادة الحوثيين.


وأكد البيت الأبيض، أن القوات الأمريكية ضربت عشرات الأهداف للحوثيين ودمرت منشآت القيادة والتحكم التابعة لهم.


وقال البيت الأبيض، إن ضعف إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أدى إلى تعزيز قدرات الحوثيين، "وهو ما تواجهه إدارة الرئيس دونالد ترامب اليوم. إذ يعمل ترامب وفريقه على استعادة القوة الأمريكية".



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