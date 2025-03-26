وزير الدفاع الأمريكي: ما نشره جولدبرج يثبت أنه لم يرى خطة الهجوم على الحوثيين

وكالات



قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن "ما نشرته مجلة ذا أتلانتك لم يتضمن أسماء ولا أهدافًا ولا مواقع ولا مصادر ولا معلومات سرية".



وأضاف هيجسيث، "ما نُشر يثبت أن الصحفي جيفري جولدبرج لم ير أي خطة حرب أو خطة هجوم كما يسميها الآن".



وتابع وزير الدفاع الأمريكي، "سنواصل عملنا بينما تستمر وسائل الإعلام في ترويج الأكاذيب".



وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، إن رسائل تطبيق سيجنال الإضافية تؤكد عدم نشر مواد سرية أو خطط حرب، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع كان يقدم تحديثًا بشأن خطة كانت موضع تنفيذ ونقلت عبر القنوات الرسمية.



وأضاف بارنيل، "الشعب الأمريكي يعي مساعي مجلة أتلانتك المثيرة للشفقة للتشويش على أجندة الرئيس للأمن القومي".



ونشر جيفري جولدبرج، رئيس تحرير "ذا أتلانتيك"، اليوم الأربعاء، تقريرًا يشرح فيه خطة المسؤولون الأمريكيون بشأن الهجوم على الحوثيين في اليمن، بعنوان "إليكم خطط الهجوم التي شاركها مستشارو ترامب على سيجنال".



وكشف جولدبرج، الاثنين، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال" تضم مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وكان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يناقشون خلالها خططًا عسكرية سرية للهجوم على جماعة الحوثي في اليمن.





