إعلان

وزير الدفاع الأمريكي: ما نشره جولدبرج يثبت أنه لم يرى خطة الهجوم على الحوثيين

07:33 م الأربعاء 26 مارس 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات


قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن "ما نشرته مجلة ذا أتلانتك لم يتضمن أسماء ولا أهدافًا ولا مواقع ولا مصادر ولا معلومات سرية".


وأضاف هيجسيث، "ما نُشر يثبت أن الصحفي جيفري جولدبرج لم ير أي خطة حرب أو خطة هجوم كما يسميها الآن".


وتابع وزير الدفاع الأمريكي، "سنواصل عملنا بينما تستمر وسائل الإعلام في ترويج الأكاذيب".


وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم البنتاجون، شون بارنيل، إن رسائل تطبيق سيجنال الإضافية تؤكد عدم نشر مواد سرية أو خطط حرب، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع كان يقدم تحديثًا بشأن خطة كانت موضع تنفيذ ونقلت عبر القنوات الرسمية.


وأضاف بارنيل، "الشعب الأمريكي يعي مساعي مجلة أتلانتك المثيرة للشفقة للتشويش على أجندة الرئيس للأمن القومي".


ونشر جيفري جولدبرج، رئيس تحرير "ذا أتلانتيك"، اليوم الأربعاء، تقريرًا يشرح فيه خطة المسؤولون الأمريكيون بشأن الهجوم على الحوثيين في اليمن، بعنوان "إليكم خطط الهجوم التي شاركها مستشارو ترامب على سيجنال".


وكشف جولدبرج، الاثنين، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال" تضم مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وكان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يناقشون خلالها خططًا عسكرية سرية للهجوم على جماعة الحوثي في اليمن.



لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بيت هيجسيث وزير الدفاع الأمريكي الحوثيين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

دعاء ليلة القدر مكتوب.. 70 من الأدعية الواردة في القرآن وأحاديث النبي
علامات ليلة القدر.. وأفضل الأدعية الواردة المستجابة
بيان عاجل.. الأولمبية ترفض شكوى الأهلي وتعتمد انسحابه أمام الزمالك
"حساباتنا لا تخطئ".. رئيس معهد الفلك يحدد موعد عيد الفطر
اختَر الأفضل في دراما رمضان 2025.. شارك في استفتاء "مصراوي" الآن
"سلّي صيامك واربح".. فرصتك الأخيرة للفوز بشاشة 55 بوصة في مسابقة مصراوي الرمضانية