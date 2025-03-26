البرهان من داخل القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية: الخرطوم حرة

وكالات



وصل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، اليوم الاربعاء، القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم بعد سيطرة الجيش عليه.



وأعلن البرهان من داخل القصر الرئاسي، أن "الخرطوم حرة".

وحط البرهان بطائرته الخاصة داخل مطار الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع في أبريل 2023.



وأعلن الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، سيطرته على مطار الخرطوم في العاصمة، قائلًا إن إعلان السيطرة على الخرطوم كاملة بات مسألة وقت.

وخلال الساعات الماضية، فرت قوات الدعم السريع من العاصمة السودانية الخرطوم عبر جسر خزان جبل أولياء، وذلك بعد التقدم السريع الذي أحرزه الجيش السوداني في عدة محاور بالخرطوم، وذلك حسبما ذكرت قناة "العربية" .





