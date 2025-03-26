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دعوى قضائية تتهم مسؤولين في إدارة ترامب بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية

06:18 م الأربعاء 26 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات


أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن دعوى قضائية تتهم مسؤولين في حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاك قانون السجلات الفيدرالية من خلال محادثة سيجنال.


وقالت الشبكة، إن الدعوى القضائية تطالب المحاكم الفيدرالية بإجبار مسؤولي إدارة ترامب على تحسين حفظ السجلات.


وكان مدير وكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، جون راتكليف، قال "لم أكشف اسم أي عميل لنا خلال المحادثة على تطبيق سيجنال"، مضيفًا: "استخدمت قناة مناسبة لنقل معلومات حساسة ولم أنقل أي معلومات سرية على التطبيق".


وفي سياق متصل، قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابرد، إنه "لا مصادر أو أساليب أو مواقع أو خطط حرب مشتركة جرى مشاركتها على تطبيق سيجنال".


وشددت جابرد، أن مستشار الأمن القومي مايك والتز تحمل المسؤولية الكاملة عن ما جرى في سيجنال.

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ترامب دعوى قضائية قانون السجلات الفيدرالية
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