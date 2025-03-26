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بعد حادثة "سيجنال".. عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي يدعو وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي للاستقالة

06:17 م الأربعاء 26 مارس 2025

مارك وارنر

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وكالات


قال كبير الديمقراطيين بلجنة استخبارات مجلس الشيوخ الأمريكي، مارك وارنر، إنه "على وزير الدفاع بيت هيجسيث ومستشار الأمن القومي مايك والتز الاستقالة بعد واقعة سيجنال".


وأضاف وارنر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعامل مع المعلومات السرية بشكل غير مسؤول.

وانتقد مارك وارنر، أمس الثلاثاء، سلوك الإدارة الأمريكية الذي وصفه بأنه "مستهتر وغير كفء" فيما يتعلق بتسريب معلومات عسكرية حساسة، عن طريق الخطأ، بشأن تنفيذ ضربات جوية ضد جماعة الحوثي اليمنية خلال محادثة جماعية عبر تطبيق "سيجنال" مع مسؤولين كبار في الإدارة.


وقال وارنر، "بعيدًا عن أنه لا ينبغي أبدًا مناقشة معلومات سرية عبر نظام غير سري، ما يثير الدهشة أيضًا هو أنه لم يفكر أحد في التحقق من المشاركين في المحادثة الجماعية"، حسبما أوردته وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) الأمريكية.

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مارك وارنر مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي
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