ترامب: أمريكا بحاجة للسيطرة على جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على جرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

وأضاف ترامب، "علينا إقناع سكان جرينلاند بالحصول على الجنسية الأمريكية".

ويسعى الرئيس الأمريكي إلى ضم الجزيرة الشاسعة الواقعة في القطب الشمالي، وهي إقليم دنماركي شبه مستقل إلى بلاده.

وأغضب ترامب العديد من الدول الأوروبية عندما اقترح أن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر بشكل ما على الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي و الغني بالمعادن والتابع للدنمارك، التي تعد حليفًا للولايات المتحدة وعضوًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتتمتع جرينلاند بقيمة استراتيجية كبيرة، حيث تسعى كل من الصين وروسيا إلى الوصول إلى ممراتها المائية ومواردها الطبيعية.