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نائب ترامب: جولدبرج يبالغ في تضخيم ما لديه بشأن الهجوم على الحوثيين

05:23 م الأربعاء 26 مارس 2025

جيه دي فانس

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وكالات

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إنه من الواضح جدًا أن الصحفي جيفري جولدبرج يبالغ في تضخيم ما لديه بشأن الهجوم على الحوثيين.


وبدوره قال البيت الأبيض، إن هذه القصة بالكامل خدعة أخرى كتبها شخص يكره الرئيس دونالد ترامب ومعروف بأسلوبه المتحامل.


في حين قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، إنه لا مواقع ولا مصادر أو أساليب استخباراتية ولا خطط حرب.


ونشر رئيس تحرير صحيفة "ذا أتلانتيك"، اليوم الأربعاء، تقريرًا يشرح فيه خطة المسؤولون الأمريكيون بشأن الهجوم على الحوثيين في اليمن، بعنوان "إليكم خطط الهجوم التي شاركها مستشارو ترامب على سيجنال".


وكشف جولدبرج، الاثنين، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال" تضم مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وكان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يناقشون خلالها خططًا عسكرية سرية للهجوم على جماعة الحوثي في اليمن.

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جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الحوثيين
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