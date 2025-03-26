ردًا على نفي إدارة ترامب.. صحفي ينشر تفاصيل الهجوم على الحوثيين (صور)

وكالات

أفادت صحيفة "ذا أتلانتيك"، اليوم الأربعاء، بأن رئيس تحريرها جيفري جولدبردج، ينشر تفاصيل الهجوم على الحوثيين، ردًا على نفي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات تضمنت خطط الحرب.

قال جولدبرج، إن الرئيس دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، جميعهم نفوا تضمن المحادثة التي أُضيف فيها بالخطأ على معلومات سرية بشأن خطط الهجوم على جماعة الحوثي اليمنية.

ونشر جولدبرج تقريرًا بعنوان "إليكم خطط الهجوم التي شاركها مستشارو ترامب على سيجنال"، تضمنت:

-انشأ مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، محادثة سرية سُميت "Houthi PC small group"، "المجموعة الصغيرة للحوثيين"، والتي دارت نقاشات كثيرة فيها حول توقيت الهجمات على الحوثيين ومبرراتها، وتضمنت تصريحاتٍ لمسؤولين في إدارة ترامب حول أوجه القصور المزعومة لحلفاء أمريكا الأوروبيين. لكن في يوم الهجوم - السبت 15 مارس، انحرف النقاش نحو الجانب العملياتي.

-في الساعة 11:44 صباحًا بالتوقيت الشرقي، نشر وزير الدفاع بيت هيجسيث في الدردشة، بأحرف كبيرة، "تحديث الفريق"، مرفقها برسالة قائلًا تضمنت: "الطقس مناسب. تم التأكيد للتو من القيادة المركزية الأمريكية أننا جاهزون لإطلاق مهمة". القيادة المركزية الأمريكية هي القيادة القتالية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

-وأضافت رسالة هيجسيث:

-13.45: بدء تنفيذ الضربة الأولى لطائرة إف-18 (الإرهابي المستهدف موجود في موقعه المعروف، لذا يجب أن يكون في الموعد المحدد - بالإضافة إلى إطلاق طائرات بدون طيار هجومية (إم كيو-9)".

وأشار جولدبرج، إلى أن رسالة سيجنال تُظهر أن وزير الدفاع الأمريكي أرسل رسالة نصية إلى مجموعة تضمنت رقم هاتف لا يعرفه - هاتفه المحمول - الساعة 11:44 صباحًا، وكان هذا قبل 31 دقيقة من انطلاق أولى الطائرات الحربية الأمريكية، وقبل ساعتين ودقيقة واحدة من بداية الفترة التي كان من المتوقع فيها أن يُقتل هدف رئيسي، وهو "الإرهابي المستهدف" الحوثي، على يد هذه الطائرات.

وأضاف: "لو تلقّى هذه الرسالة شخص معادٍ للمصالح الأمريكية - أو مجرد شخص متهور، ولديه إمكانية الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي - لكان لدى الحوثيين الوقت الكافي للاستعداد لما كان من المفترض أن كون هجومًا مفاجئًا على معاقلهم. لكانت العواقب وخيمة على الطيارين الأمريكيين".

-وتابعت رسالة وزير الدفاع الأمريكي:

-الساعة 14:10: إقلاع طائرات F-18 إضافية (الحزمة الثانية).

-الساعة 14:15: الطائرات المسيرة تضرب الهدف (هذا هو الوقت المؤكد لسقوط القنابل الأولى، ما لم يتم تنفيذ ضربة مسبقة).

-الساعة 15:36: بداية الضربة الثانية لطائرات F-18 – وإطلاق صواريخ توماهوك من البحر.

وأضاف، "لمزيد سيتبع حسب الجدول. نحن حاليًا نظيفون من حيث أمن العمليات (OPSEC). حظًا موفقًا لمقاتلينا".

-وبعد رسالة هيجسيث بوقتٍ قصير، أرسل نائب الرئيس جيه دي فانس رسالة نصية إلى المجموعة، يقول فيها: "سأقول صلاة من أجل النصر".

-وفي الساعة 1:48 ظهرًا، أرسل مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز رسالة تحتوي على معلومات استخباراتية مباشرة عن موقع الهجوم، الذي يبدو أنه في صنعاء، جاء فيها:

"نائب الرئيس. المبنى انهار. تم تأكيد هوية عدة أهداف. بيت، كوريلا، ومجتمع الاستخبارات، عمل رائع". والمقصود ببيت هو هيغسث، وبكوريلا الجنرال مايكل إي. كوريلا، قائد القيادة المركزية.

ويشير مصطلح "تأكيد الهوية الإيجابي" إلى أن الاستخبارات الأمريكية حدّدت هوية الأهداف الحوثية، إما عبر مصادر بشرية أو تقنيات مراقبة.

-وبعد ست دقائق، كتب نائب الرئيس، الذي بدا مرتبكًا من رسالة والتز، "ماذا؟"

-في الساعة الثانية ظهرًا، ردّ والتز: "أكتب بسرعة كبيرة. الهدف الأول - قائد صواريخهم - تأكدنا من هويته وهو يدخل مبنى صديقته، وقد انهار الآن". ردّ فانس بعد دقيقة: "ممتاز".

-وبعد خمس وثلاثين دقيقة، كتب راتكليف، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، "بداية موفقة"، وأتبعه والتز برسالة نصية تتضمن رموزًا تعبيرية لقبضة، وللعلم الأمريكي، ولنار. وأفادت وزارة الصحة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمقتل 53 شخصًا على الأقل في الغارات، وهو رقم لم يتم التحقق منه بشكل مستقل.

-وفي وقت لاحق من ظهر ذلك اليوم، نشر هيجسيث: "القيادة المركزية الأمريكية كانت ولا تزال على المسار الصحيح". والجدير بالذكر أنه أخبر المجموعة بعد ذلك أن الهجمات ستستمر. "أحسنتم جميعًا. المزيد من الضربات مستمرة لساعات الليلة، وسأقدم تقريرًا أوليًا كاملًا غدًا. ولكن في الوقت المحدد، والهدف دقيق، والقراءات جيدة حتى الآن".

وأعرب رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك" عن دهشته من الحادثة، قائلًا: "لا يزال سبب إضافة صحفي إلى المحادثة النصية غير واضح. صرّح والتز، الذي دعا جولدبرج إلى محادثة سيجنال، أمس بأنه يحقق في كيف دخل إلى هذه الغرفة".

وكشف جولدبرج، الاثنين، عن إضافته عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال" تضم مستشار الأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ونائب الرئيس جيه دي فانس، وكان كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية يناقشون خلالها خططًا عسكرية سرية للهجوم على جماعة الحوثي في اليمن.