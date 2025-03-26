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مناورات عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية

05:14 م الأربعاء 26 مارس 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي-أرشيفية

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وكالات


قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فرقة الضفة الغربية وسلاح الجو أجريا سلسلة مناورات للمروحيات تحاكي تصعيدًا كبيرًا في المنطقة.


ويواصل جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مختلف أنحاء الضفة، إذ نفذ، اليوم الأربعاء، سلسلة اقتحامات في عدد من مدن وبلدات الضفة.


ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات إسرائيلية، فجر الأربعاء، مخيمات نابلس، وبيت لحم، والخليل، وقرية المغير والبيرة وسط الضفة، وبلدة رمانة غرب جنين، وداهمت منازل ومنشآت مدنية واعتقلت العشرات من الفلسطينيين.



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جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية إسرائيل
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