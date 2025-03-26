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نتنياهو يجري لقاءات مع مرشحين لمنصب رئيس الشاباك

03:59 م الأربعاء 26 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجري اليوم لقاءات مع 4 مرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

ويأتي ذلك، رغم استمرار سريان قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتجميد إقالة الرئيس الحالي للجهاز رونين بار. إذ رفضت المحكمة، أمس الثلاثاء، طلب نتنياهو بإلغاء قرار تجميد الإقالة، لكنها سمحت له بالمضي قدمًا في مقابلة المرشحين تمهيدًا لاختيار بديل.

ووفق مصادر إسرائيلية، فقد تم طرح أسماء عدة لشغل المنصب، من بينهم ضباط كبار في الجهاز، أحدهم مسؤول بارز في طاقم المفاوضات الحالي.

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