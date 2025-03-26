بعد تسريبات "سيجنال".. الديمقراطيون يطالبون ترامب بتوضيح

(وكالات)

أثار استخدام مسؤولين في الحكومة الأمريكية لتطبيق "سيجنال" لتبادل معلومات عسكرية حساسة قلق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مما دفعهم إلى مطالبة الرئيس دونالد ترامب بتوضيحات حول الحادثة.

ووجه زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، برفقة عدد من كبار الديمقراطيين، رسالة إلى ترامب يطالبونه فيها بالكشف عن تفاصيل ما وصفوه بخرق أمني خطير، خاصة بعد ورود تقارير تفيد بإضافة رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، جيف جولدبرج، إلى مجموعة المحادثة عن طريق الخطأ.

وفي الرسالة التي حصلت عليها شبكة " إي بي سي نيوز" الأمريكية، شدد المشرعون على ضرورة التعامل بجدية مع ما وصفوه بتقصير أمني غير مقبول، داعين إلى تقديم نص المحادثات بالكامل دون أي تنقيح لمراجعتها ضمن بيئة آمنة.

كما حث الديمقراطيون المدعية العامة، بام بوندي، على فتح تحقيق عاجل في الحادثة، محذرين من أن الكشف غير المقصود أو المتعمد عن معلومات تتعلق بالأمن القومي قد يمثل انتهاكًا لقوانين سرية المعلومات، بما في ذلك قانون التجسس.

وطالب الديمقراطيون ترامب بالحفاظ على جميع المحادثات التي أجريت عبر "سيجنال" أو أي تطبيقات أخرى، معربين عن مخاوفهم من أن خاصية الحذف التلقائي قد تشكل انتهاكًا لقوانين السجلات الفيدرالية والرئاسية.

وفي سياق متصل، طرح أعضاء مجلس الشيوخ سلسلة أسئلة للرئيس، تتعلق بهوية المشاركين في المحادثة، وما إذا كان قد تم إضافة أشخاص آخرين عن طريق الخطأ، أو إذا تم نقل معلومات سرية إلى أنظمة غير آمنة. كما طالبوا بإجراء تقييم للاختراق المحتمل للأمن القومي نتيجة لهذا الحادث.

وأكد الديمقراطيون في رسالتهم أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الحفاظ على أمن الشعب والجيش ووكالات الاستخبارات، داعين إلى الالتزام بأقصى درجات الشفافية والمساءلة في معالجة هذا الخلل الأمني.