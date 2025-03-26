بتهمة إهانة أردوغان.. اعتقال ملكة جمال تركيا السابقة

(وكالات)

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الأربعاء، القبض على عارضة الأزياء وملكة جمال تركيا السابقة، بانو أوزتورك، على خلفية منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها مسيئة للرئيس رجب طيب أردوغان وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وفتحت النيابة العامة في بيكوز، تحقيقًا ضد أوزتورك، التي فازت بلقب ملكة جمال تركيا عام 2009، وذلك بسبب منشوراتها المنتقدة لاعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو. واعتبرت السلطات أن تصريحاتها تتجاوز حدود حرية التعبير، مما أدى إلى اعتقالها.

وإضافة لاعتقال بانو أوزتورك، شنت السلطات التركية حملة واسعة طالت العشرات من المحتجين في مدن عدة، لا سيما في إسطنبول وبورصة، حيث خرجت مظاهرات منددة باعتقال إمام أوغلو.

وأفادت وزارة الداخلية التركية، أن أعداد المعتقلين تجاوزت 1400 شخص خلال أسبوع واحد.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الشعب الجمهوري، أن المظاهرات ستنتهي يوم الثلاثاء دون أن يوضح الإجراءات التالية، وجاء ذلك بعد إعلان أكرم إمام أوغلو مرشحا للحزب في انتخابات الرئاسة التركية.

من جانبه، قلل الرئيس رجب طيب أردوغان من تأثير هذه المظاهرات، معتبرًا أن "استعراض المعارضة محكوم عليه بالفشل"، في إشارة إلى تمسك حكومته بإجراءاتها الصارمة ضد المحتجين.