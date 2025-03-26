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لأول مرة.. اليابان تستقبل مصابين فلسطينيين من غزة لتلقي العلاج

03:18 م الأربعاء 26 مارس 2025

اليابان

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أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال مصابين فلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج الطبي، وذلك وفقًا لما أكده وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني.

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة عام 2023.


وأفادت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) أن اليابان استقبلت امرأة فلسطينية مصابة وصلت اليوم إلى مستشفى قوات الدفاع الذاتي المركزي في طوكيو، بينما من المقرر أن تصل مريضة أخرى خلال الأيام المقبلة، بعد نقلهما عبر الأراضي المصرية.

وأكد ناكاتاني أن استقبال المصابين تم بناءً على طلب من منظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع الحكومة المصرية، مشددًا على أن المبادرة تقتصر على تقديم الرعاية الطبية ولا تشمل أي خطط لإعادة التوطين داخل اليابان.

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اليابان مصابين فلسطينيين غزة
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